Відповідне рішення затвердили депутати Одеської міськради на сесії, яка відбулася 16 квітня.

У проєкті рішення зазначено, що цей пам’ятник матиме статус місцевого значення.

Наступний крок – відкритий конкурс на найкраще проєктне рішення пам’ятника Лесі Українці в Одесі. Однак коли його оголосять, у документі не вказано.

Під час обговорення проєкту депутатка Ольга Квасницька зазначила, що в майбутньому пам’ятник може отримати статус національного і, можливо, це не останній пам’ятник Лесі Українці в Одесі.

«Я знаю, що від нас громада очікувала, щоб він був державного значення, але ми робимо його місцевого значення. Але, думаю, державного значення – це попереду, тим паче місце на Приморському бульварі є для неї, і вона буде встановлена і там», – прокоментувала депутатка.

Нагадаємо, у лютому поточного року історико-топонімічна комісія Одеської міської ради ухвалила рішення про перейменування парку Космонавтів на парк Лесі Українки.

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