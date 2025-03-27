Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Інспекція продовжує перевірку фактів самовільних підключень до зливової мережі приватних будинків Київського району. Продовжуючи розгляд звернення місцевих мешканців щодо потрапляння стоків до Чорного моря через труби зливового колектора, вкотре створено комісію з представників «Інфоксводоканалу», КП «Міські дороги», Київської райадміністрації та ОСОН «Золотий берег».

25 березня комісія встановила, що зливовий колектор проходить через щільну забудову приватних житлових будинків і в деяких оглядових колодязях є ознаки потрапляння каналізаційних вод. Вода зі зливового колектора потрапляє в Чорне море без будь-якого очищення.

Екоінспектори відібрали проби води зі зливового колектора. Наразі проводяться лабораторні вимірювання відібраних проб.

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