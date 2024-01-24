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В одному з районів Одеси виявили стихійне сміттєзвалище

В одному з районів Одеси виявили стихійне сміттєзвалище

На вулиці Левітана у Київському районі Одеси екоінспектори обстежили несанкціоноване сміттєзвалище з метою його ліквідації. Але власника стихійної купи сміття знайти не вдалося. 

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

У повідомленні йдеться, що державні інспектори разом з іншими уповноваженими представниками відповідних органів обстежили несанкціоноване сміттєзвалище в районі вулиці Левітана, яка займає площу приблизно 30 соток землі.

сміттєзвалище

До того ж сміттєзвалище розташоване на землях комунальної власності Одеської міської ради.

Оскільки власника відходів та організатора сміттєзвалища не встановлено, то аби усунути негативні наслідки, які спричинені відходами, прибрати ділянку має Одеська міська рада, заявили в екоінспекції, керуючись ст. 12 ЗУ “Про управління відходами”.

Раніше “Одеське життя” писало про те, що в Україні розробляють законопроєкт, який запроваджує екологічний податок на поховання відходів, який матиме різні коефіцієнти, і зробить невигідним «поховання» сміття в землю. А ось переробка сміття, навпаки, має стати рентабельним бізнесом.

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