На одеському пляжі знайшли труп чоловіка у водолазному костюмі

На одеському пляжі знайшли труп чоловіка у водолазному костюмі

Сьогодні вдень, у неділю, 9 червня 2024 року, на одному із пляжів в Одесі знайшли тіло чоловіка у водолазному костюмі.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали з посиланням на ДСНС.

Труп чоловіка в плавальному костюмі, масці та з трубкою для пірнання виявили біля пірсу на пляжі на 11 станції Великого Фонтану. У ДСНС повідомили, що загиблому близько 60 років. Його особу зараз встановлюють.

Як повідомлялося раніше, 7 червня у Роздільнянському районі Одеської області потонула в місцевій ставці 10-річна дитина.

А 5 червня 2024 року, в Одесі водолази ДСНС знайшли тіло дівчини-поліцейської, яку знесло з пірсу в море на пляжі в Аркадії. Її шукали три дні.

До речі, як повідомляють місцеві паблики, зараз на плитах, де загинула поліцейська, встановили металеві сходи.

Фото ілюстративне

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