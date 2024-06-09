На одеському пляжі знайшли труп чоловіка у водолазному костюмі

Про це пишуть місцеві телеграм-канали з посиланням на ДСНС.

Труп чоловіка в плавальному костюмі, масці та з трубкою для пірнання виявили біля пірсу на пляжі на 11 станції Великого Фонтану. У ДСНС повідомили, що загиблому близько 60 років. Його особу зараз встановлюють.

Як повідомлялося раніше, 7 червня у Роздільнянському районі Одеської області потонула в місцевій ставці 10-річна дитина.

А 5 червня 2024 року, в Одесі водолази ДСНС знайшли тіло дівчини-поліцейської, яку знесло з пірсу в море на пляжі в Аркадії. Її шукали три дні.

До речі, як повідомляють місцеві паблики, зараз на плитах, де загинула поліцейська, встановили металеві сходи.

Фото ілюстративне