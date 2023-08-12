На одеському пляжі тонула жінка: деталі події

Сьогодні, у суботу, 12 серпня, бригада медиків Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на Одещині врятувала жінку, яка ледь не тонула на одному з пляжів.

Як повідомляється на сторінці Центру у Facebook, жінка почала тонути під час купання на пляжі 10-ї станції Великого Фонтану.

Медики прибули на місце події вже за 9 хвилин. Постраждалій надали всю необхідну медичну допомогу та госпіталізували її до Одеської міської клінічної лікарні. Її стан лікарі оцінили як тяжкий.

Медики закликають одеситів та гостей міста бути дуже уважними та обережними на воді:

«Не йдіть купатися в стані алкогольного сп’яніння, не купайтеся в місцях не призначених для цього, завжди тримайте дітей у полі свого зору. Прості правила безпеки можуть врятувати життя та здоров’я вам та вашим близьким».

Нагадаємо, 6 серпня, на пляжі в селі Фонтанка-2 Одеського району сталася трагедія: на березі моря стався зсув і схил, що обрушився, засинав відпочиваючих. Загинув 10-річний хлопчик.

Як повідомляло «Одеське життя», з сьогоднішнього дня, 12 серпня 2023 року, в Одесі офіційно відкриті для відвідування 6 пляжів.

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Фото ілюстративне