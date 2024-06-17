У Румунії в аварію потрапив автобус з українськими дітьми: багато постраждалих (відео)

У Румунії в аварію потрапив автобус з українськими дітьми: багато постраждалих (відео)

У ніч на понеділок, 17 червня, в румунському повіті Констанца рейсовий автобус, у якому перебували 57 громадян України, зокрема 42 дитини, зіткнувся з вантажівкою. Чотирьох осіб госпіталізували.

Про це повідомляє румунське видання Digi24.

За словами інспекції з надзвичайних ситуацій, ДТП сталася на залізничному переїзді між містами Таріверде і Бая.

На місце події направили кілька пожежних бригад і бригад швидкої допомоги.

“В автобусі перебувало 57 громадян України – 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Із них 15 осіб (2 дорослих і 13 дітей) потребують медичної допомоги. Рух перекрито в обох напрямках”, – заявили в інспекції з надзвичайних ситуацій.

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Унаслідок аварії до лікарні доправили чотирьох осіб: двоє дорослих і двоє дітей.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею умисне нанесення тілесних ушкоджень.

Імовірно, діти їхали на спортивні змагання.

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