У Румунії в аварію потрапив автобус з українськими дітьми: багато постраждалих (відео)

У ніч на понеділок, 17 червня, в румунському повіті Констанца рейсовий автобус, у якому перебували 57 громадян України, зокрема 42 дитини, зіткнувся з вантажівкою. Чотирьох осіб госпіталізували.
Про це повідомляє румунське видання Digi24.
За словами інспекції з надзвичайних ситуацій, ДТП сталася на залізничному переїзді між містами Таріверде і Бая.
На місце події направили кілька пожежних бригад і бригад швидкої допомоги.
“В автобусі перебувало 57 громадян України – 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Із них 15 осіб (2 дорослих і 13 дітей) потребують медичної допомоги. Рух перекрито в обох напрямках”, – заявили в інспекції з надзвичайних ситуацій.
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Унаслідок аварії до лікарні доправили чотирьох осіб: двоє дорослих і двоє дітей.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею умисне нанесення тілесних ушкоджень.
Імовірно, діти їхали на спортивні змагання.