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В Одесі виявлено екзотичний вигляд комара: чим він небезпечний

В Одесі виявлено екзотичний вигляд комара: чим він небезпечний

На Одещині, біля лиману в селі Корсунці, виявлено небезпечний Азіатський тигровий комар. Ця комаха може бути переносником небезпечних хвороб, пише Телеграм-канал “Одеса INFO”.

Нагадаємо, такого ж комара в Одесі знаходили і торік. Тоді ж висловлювалося припущення, що причиною його появи в Україні могло стати глобальне потепління або випадкове влучення з вантажами з тропічних країн.

Азіатський тигровий комар

Укуси Азіатського тигрового комара болючі і викликають алергічну реакцію, що супроводжується тривалим свербінням та почервонінням. Крім того, він є переносниками таких небезпечних хвороб, як лихоманка денге, жовта лихоманка та Вірус Західного Нілу.

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На відміну від звичайного комара, черевце тигрове покрите білими смужками, а на голові є вусики. Коли комар напивається крові, його черевце стає червоним.

Раніше «Одеське життя» розповідало, що спекотне літо створило прекрасні умови для розмноження в Одеській області павуків, у тому числі отруйних – каракуртів, тарантулів, жовтосумих павуків.

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