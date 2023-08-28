Азійського тигрового комара помітили в Одесі: чим він небезпечний

В Одесі днями помітили Азійський тигрового комара. П’ять років тому навалу таких комарів фіксували у Німеччині, а два роки тому – у Франції. Тепер комар перебрався до України.

Фото комара облетіло одеські телеграм-канали.

Причиною появи комара в нашому місті може бути глобальне потепління та випадкове влучення з вантажами з тропічних країн.

Укуси цього комара болючі й викликають алергічну реакцію, що супроводжується тривалим свербінням та почервонінням. Мало того, що він робить дуже болючі укуси, вони ще й небезпечні.

Відомо, що комар поширює віруси жовтої лихоманки, Зіка, Денге, віруси Західного Нілу та енцефаліту. Також комахи розносять гельмінти, що викликають дирофіляріоз. Це захворювання вражає м’язову тканину, серцево-судинну систему, легені та печінку.

Візуально розпізнати азійського тигрового комара досить легко. Його чорне тіло вкрите білими смужками, а на голові є вусики. Коли комар напивається крові, його черевце стає червоним.

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