Азійського тигрового комара помітили в Одесі: чим він небезпечний

В Одесі днями помітили Азійський тигрового комара. П’ять років тому навалу таких комарів фіксували у Німеччині, а два роки тому – у Франції. Тепер комар перебрався до України.
Фото комара облетіло одеські телеграм-канали.
Причиною появи комара в нашому місті може бути глобальне потепління та випадкове влучення з вантажами з тропічних країн.
Укуси цього комара болючі й викликають алергічну реакцію, що супроводжується тривалим свербінням та почервонінням. Мало того, що він робить дуже болючі укуси, вони ще й небезпечні.
Відомо, що комар поширює віруси жовтої лихоманки, Зіка, Денге, віруси Західного Нілу та енцефаліту. Також комахи розносять гельмінти, що викликають дирофіляріоз. Це захворювання вражає м’язову тканину, серцево-судинну систему, легені та печінку.
Візуально розпізнати азійського тигрового комара досить легко. Його чорне тіло вкрите білими смужками, а на голові є вусики. Коли комар напивається крові, його черевце стає червоним.
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