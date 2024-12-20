В Одесі модернізують громадський транспорт

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав понад 16 млн євро на оновлення громадського транспорту в Одесі та ще трьох постраждалих від війни містах України.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
European Investment Bank оголосив про надання 16,5 млн євро фінансування під гарантії ЄС для оновлення міського громадського транспорту в Одесі, Києві, Миколаєві та Івано-Франківську. Фінансування дасть змогу закупити нові автобуси і трамваї, а також необхідні запчастини та обладнання для обслуговування міського громадського транспорту.
Зазначається, що ці міста прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій. Це фінансування допоможе цим містам впоратися зі зростаючим попитом на громадський транспорт, поліпшити мобільність у межах міста.
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«Російська агресія завдала значної шкоди нашій транспортній інфраструктурі, знищивши сотні автобусів, трамваїв і тролейбусів. Але ми не просто відновлюємо втрачене – ми впроваджуємо сучасний, надійний і комфортний транспорт для наших громадян навіть у найскладніші часи», – наголосив віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба.