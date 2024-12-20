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В Одесі модернізують громадський транспорт

В Одесі модернізують громадський транспорт

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав понад 16 млн євро на оновлення громадського транспорту в Одесі та ще трьох постраждалих від війни містах України.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

European Investment Bank оголосив про надання 16,5 млн євро фінансування під гарантії ЄС для оновлення міського громадського транспорту в Одесі, Києві, Миколаєві та Івано-Франківську. Фінансування дасть змогу закупити нові автобуси і трамваї, а також необхідні запчастини та обладнання для обслуговування міського громадського транспорту.

Зазначається, що ці міста прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій. Це фінансування допоможе цим містам впоратися зі зростаючим попитом на громадський транспорт, поліпшити мобільність у межах міста.

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«Російська агресія завдала значної шкоди нашій транспортній інфраструктурі, знищивши сотні автобусів, трамваїв і тролейбусів. Але ми не просто відновлюємо втрачене – ми впроваджуємо сучасний, надійний і комфортний транспорт для наших громадян навіть у найскладніші часи», – наголосив віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба.

 

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