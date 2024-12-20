Через хакерську атаку в Одесі обмежили деякі держпослуги

Про це повідомляє пресслужба мерії.

Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради тимчасово не надаються послуги з:

– державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

– державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Всі діючі поточні записи буде перенесено на найближчі дні після відновлення роботи зазначених реєстрів, про що громадян сповістять додатково в телефонному режимі.

Сервісні центри МВС не тимчасово не надають послуг, пов’язаних зі зміною власника транспорту.

А саме:

– за договором купівлі-продажу, укладеним у сервісному центрі МВС, у суб’єктів господарювання, у нотаріуса, у ЦНАПі та через Дію;

– за договором дарування, міни, у спадщину

– за договором лізингу, біржовою угодою;

– вибракування.

Водночас залишаються доступним послуги:

перша реєстрація транспортних засобів (нових і ввезених з-за кордону);

встановлення ГБО;

заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;

екзаменаційні послуги (приймання іспитів, видача водійського посвідчення);

заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

призначення належного користувача.

Повідомляється, що IT-фахівці працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи реєстру. Терміни відновлення роботи реєстру поки невідомі. Щойно реєстр запрацює – сервісні центри МВС відновлять надання послуг.

Куди звертатися у разі виникнення питань

перенесення запису – звертатися за телефоном управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради 048 705 63 40 ,

, відновлення роботи реєстрів – телефонувати на гарячу лінію Міністерства юстиції України 044 364 23 93 ;

; з інших питань – на Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.

Нагадаємо, 19 грудня 2024 року російські хакери здійснили масштабну кібератаку на держреєстри України. Про порушення в роботі також повідомив портал державних сервісів «Дія».