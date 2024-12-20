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Через хакерську атаку в Одесі обмежили деякі держпослуги

Через хакерську атаку в Одесі обмежили деякі держпослуги

Через кібератаку на держреєстри Міністерства юстиції України в Одесі та Одеській області тимчасово зупинено надання деяких держпослуг.

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Про це повідомляє пресслужба мерії.

Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради тимчасово не надаються послуги з:

– державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
– державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Всі діючі поточні записи буде перенесено на найближчі дні після відновлення роботи зазначених реєстрів, про що громадян сповістять додатково в телефонному режимі.

Сервісні центри МВС не тимчасово не надають послуг, пов’язаних зі зміною власника транспорту.

А саме:

– за договором купівлі-продажу, укладеним у сервісному центрі МВС, у суб’єктів господарювання, у нотаріуса, у ЦНАПі та через Дію;
– за договором дарування, міни, у спадщину
– за договором лізингу, біржовою угодою;
– вибракування.

Водночас залишаються доступним послуги:

  • перша реєстрація транспортних засобів (нових і ввезених з-за кордону);
  • встановлення ГБО;
  • заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;
  • екзаменаційні послуги (приймання іспитів, видача водійського посвідчення);
  • заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • призначення належного користувача.

Повідомляється, що IT-фахівці працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи реєстру. Терміни відновлення роботи реєстру поки невідомі. Щойно реєстр запрацює – сервісні центри МВС відновлять надання послуг.

Куди звертатися у разі виникнення питань

  • перенесення запису – звертатися за телефоном управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради 048 705 63 40,
  • відновлення роботи реєстрів – телефонувати на гарячу лінію Міністерства юстиції України 044 364 23 93;
  • з інших питань – на Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.

Нагадаємо, 19 грудня 2024 року російські хакери здійснили масштабну кібератаку на держреєстри України. Про порушення в роботі також повідомив портал державних сервісів «Дія».

 

 

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