Через хакерську атаку в Одесі обмежили деякі держпослуги

Через кібератаку на держреєстри Міністерства юстиції України в Одесі та Одеській області тимчасово зупинено надання деяких держпослуг.
Про це повідомляє пресслужба мерії.
Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради тимчасово не надаються послуги з:
– державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
– державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Всі діючі поточні записи буде перенесено на найближчі дні після відновлення роботи зазначених реєстрів, про що громадян сповістять додатково в телефонному режимі.
Сервісні центри МВС не тимчасово не надають послуг, пов’язаних зі зміною власника транспорту.
А саме:
– за договором купівлі-продажу, укладеним у сервісному центрі МВС, у суб’єктів господарювання, у нотаріуса, у ЦНАПі та через Дію;
– за договором дарування, міни, у спадщину
– за договором лізингу, біржовою угодою;
– вибракування.
Водночас залишаються доступним послуги:
- перша реєстрація транспортних засобів (нових і ввезених з-за кордону);
- встановлення ГБО;
- заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;
- екзаменаційні послуги (приймання іспитів, видача водійського посвідчення);
- заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
- призначення належного користувача.
Повідомляється, що IT-фахівці працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи реєстру. Терміни відновлення роботи реєстру поки невідомі. Щойно реєстр запрацює – сервісні центри МВС відновлять надання послуг.
Куди звертатися у разі виникнення питань
- перенесення запису – звертатися за телефоном управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради 048 705 63 40,
- відновлення роботи реєстрів – телефонувати на гарячу лінію Міністерства юстиції України 044 364 23 93;
- з інших питань – на Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.
Нагадаємо, 19 грудня 2024 року російські хакери здійснили масштабну кібератаку на держреєстри України. Про порушення в роботі також повідомив портал державних сервісів «Дія».