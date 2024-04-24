В Одесі випав «брудний дощ»: чи це небезпечно (фото)

Сьогодні, 24 квітня, одесити у соцмережах публікують фотографії автомобілів, вкритих брудним нальотом після дощу.

Такі ж дощі пройшли у Миколаївській та Херсонській областях.

Синоптики пояснили, що причиною цього явища став пил із Сахари. 23 квітня циклон на Середземному морі виніс пил та пісок на Балканський півострів. Зливи “змили” більшу його частину на територію Греції та Болгарії, а оскільки у висотних повітряних потоків західне перенесення, циклон з Європи дійшов і до території України.

Телеграм-канал THE WEATHER LAB опублікувал супутниковий знімок, на якому видно, що циклон охоплює Одеську та Херсонську області.

“Брудний” дощ це всього лише суміш із пилу та мікрочастинок піску, які осіли з випаданням опадів на різні поверхні, вже не раз таке явище спостерігали”, – кажуть синоптики.

Нагадаємо, на початку квітня хвиля тепла принесла на Одещину не лише аномальне потепління, а й пил із Сахари.

Тоді синоптики попереджали, що пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.

Раніше «Одеське Життя» писало, що одеситів стурбувала хмара смогу незрозумілого походження, що нависла над містом.