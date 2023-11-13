В Одесі викрадали людей та насильно утримували в “реабілітаційному центрі” (відео)

Про це повідомляють в Кіберполіції України.

Як встановили правоохоронці встановили, що «заклад» працював з 2021 року. Аби забезпечити роботу центру мешканець області створив підконтрольну юридичну особу. Допомагали здійснювати діяльність “центру” знайомі чоловіка.

Організатори створили інтернет-ресурс, на якому приймали замовлення на примусове “лікування” залежних осіб. “Пацієнтами” закладу ставали як нарко- та алкозалежні, так і особи, які комусь з якихось причин заважали.

Простіше кажучи, будь-хто міг домовитись з організаторами помістити у будинок зайву людину. Замовник просто вказував дані людини та повідомляв її місцеперебування.

Коштувала така послуга від 30 до 40 тисяч гривень. Щомісячний платіж за подальше утримання в центрі становив 20 тисяч гривень.

За словами правоохоронців, після отримання грошей за майбутнім “пацієнтом” одразу виїжджали чоловіки спортивної статури, які примусово доставляли особу в Одесу. Викрадачі видавали себе за правоохоронців або представників інших державних органів.

У “реабілітологів” не було ніяких довідок про стан здоров’я людей, яких вони утримували. Більш того, серед персоналу не було й медичних працівників.

Зловмисники утримували людей проти їх волі та в максимальній ізоляції. Людям заборонялося покидати територію “центру”, користуватися мобільними, самостійно пересуватися територією та зустрічатися з рідними.

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За порушення правил “пацієнтів” карали – психологічно та фізично. Аби заспокоїти жертв, які чинили опір, застосовували наркотичні засоби.

“Реабілітологів” – організатора та двох його спільників – затримали під час чергової спроби викрадення людини. Також проведено 17 обшуків у будинку, який слугував “центром” та у приміщеннях зловмисників.

Правоохоронці вилучили лікарські печатки, підроблені посвідчення, зброю та боєприпаси, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, документацію, «чорнові» записи та готівку.

Також поліцейські звільнили 20 осіб, які утримувалися в неволі. Наразі встановлюється повне коло потерпілих.

За вчинене правопорушення – незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб – чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі. Після з’ясування усіх деталей та потерпілих можлива додаткова кваліфікація дій зловмисників.