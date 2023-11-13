Новини Одеси та Одеської області

В Одесі викрадали людей та насильно утримували в “реабілітаційному центрі” (відео)

В Одесі викрадали людей та насильно утримували в “реабілітаційному центрі” (відео)

В приватному секторі одного з районів Одеси 32-річний мешканець області організував так званий “реабілітаційний центр”, і яком “лікували” від алкогольної та наркотичної залежності. Але “пацієнтами” ставали люди, яких замовили за гроші туди помістити.

Про це повідомляють в Кіберполіції України.

Як встановили правоохоронці встановили, що «заклад» працював з 2021 року. Аби забезпечити роботу центру мешканець області створив підконтрольну юридичну особу. Допомагали здійснювати діяльність “центру” знайомі чоловіка.

Організатори створили інтернет-ресурс, на якому приймали замовлення на примусове “лікування” залежних осіб. “Пацієнтами” закладу ставали як нарко- та алкозалежні, так і особи, які комусь з якихось причин заважали.

Простіше кажучи, будь-хто міг домовитись з організаторами помістити у будинок зайву людину. Замовник просто вказував дані людини та повідомляв її місцеперебування.

Коштувала така послуга від 30 до 40 тисяч гривень. Щомісячний платіж за подальше утримання в центрі становив 20 тисяч гривень.

За словами правоохоронців, після отримання грошей за майбутнім “пацієнтом” одразу виїжджали чоловіки спортивної статури, які примусово доставляли особу в Одесу. Викрадачі  видавали себе за правоохоронців або представників інших державних органів.

У “реабілітологів” не було ніяких довідок про стан здоров’я людей, яких вони утримували. Більш того, серед персоналу не було й медичних працівників.

Зловмисники утримували людей проти їх волі та в максимальній ізоляції. Людям заборонялося покидати територію “центру”, користуватися мобільними, самостійно пересуватися територією та зустрічатися з рідними.

Читайте також: На Одещині жінка закрила дитину в багажнику авто: що відомо?

За порушення правил “пацієнтів” карали – психологічно та фізично. Аби заспокоїти жертв, які чинили опір, застосовували наркотичні засоби.

“Реабілітологів” – організатора та двох його спільників – затримали під час чергової спроби викрадення людини. Також проведено 17 обшуків у будинку, який слугував “центром” та у приміщеннях зловмисників.

Правоохоронці вилучили лікарські печатки, підроблені посвідчення, зброю та боєприпаси, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, документацію, «чорнові» записи та готівку.

Також поліцейські звільнили 20 осіб, які утримувалися в неволі. Наразі встановлюється повне коло потерпілих.

За вчинене правопорушення – незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб – чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі. Після з’ясування усіх деталей та потерпілих можлива додаткова кваліфікація дій зловмисників.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати