Новини Одеси та Одеської області

14 листопада частина одного з районів Одеси та передмістя залишаться без води

14 листопада частина одного з районів Одеси та передмістя залишаться без води

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення  ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:

14 листопада 2023 року з 09:00 до 22:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

  • ж/м Нова Слобідка,
  • Хутірська,
  • Агрономічна,
  • Котляревського,
  • с. Усатове,
  • с. Нерубайське.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

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