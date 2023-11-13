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В Одессе похищали людей и насильственно удерживали в «реабилитационном центре» (видео)

В Одессе похищали людей и насильственно удерживали в «реабилитационном центре» (видео)

В частном секторе одного из районов Одессы 32-летний житель области организовал так называемый «реабилитационный центр», где «лечили» от алкогольной и наркотической зависимости. Но «пациентами» становились люди, которых заказали за деньги поместить туда.

Об этом сообщается в Киберполиции Украины.

Как установили правоохранители, «заведение» работало с 2021 года. Чтобы обеспечить работу «центра», житель области создал подконтрольное юридическое лицо. Помогали осуществлять деятельность «центра» знакомые организатора.

Они создали интернет-ресурс, на котором принимали заказы на принудительное лечение зависимых лиц. «Пациентами» учреждения становились как нарко- и алкозависимые, так и люди, которые кому-то по каким-то причинам мешали.

Проще говоря, кто-либо мог договориться с организаторами поместить в дом лишнего человека. Заказчик просто указывал данные человека и сообщал его местонахождение.

Стоила такая услуга от 30 до 40 тысяч гривен. Ежемесячный платеж за дальнейшее содержание в центре составил 20 тысяч гривен.

По словам правоохранителей, после получения денег за будущим «пациентом» сразу выезжали мужчины спортивного телосложения, которые принудительно доставляли человека в Одессу. Похитители выдавали себя за правоохранителей или представителей других государственных органов.

У «реабилитологов» не было никаких справок о состоянии здоровья людей, которых они содержали. Более того, среди персонала не было и медицинских работников.

Злоумышленники удерживали людей против их воли и максимальной изоляции. Людям запрещалось покидать территорию «центра», пользоваться мобильными, самостоятельно передвигаться по территории и встречаться с родными.

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За нарушение правил «пациентов» наказывали — психологически и физически. Чтобы успокоить жертв, сопротивлявшихся, применяли наркотические средства.

Реабилитологов — организатора и двух его сообщников — задержали во время очередной попытки похищения человека. Также проведено 17 обысков в доме, который служил центром и в помещениях злоумышленников.

Правоохранители изъяли врачебные печати, поддельные удостоверения, оружие и боеприпасы, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, документацию, «черновые» записи и наличные деньги.

Также полицейские освободили 20 человек, которые содержались в неволе. В настоящее время устанавливается полный круг пострадавших.

За совершенное правонарушение – незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой лиц – мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы. После выяснения всех деталей и потерпевших возможна дополнительная квалификация действий злоумышленников.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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