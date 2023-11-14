В Одесі ТЦК “упакували” чоловіка як злочинця: за нього заступилися містяни

Відео затримання та подальший розвиток подій протягом дня публікували одеські телеграм-канали.

За інформацією з чатів, затримали чоловіка сьогодні біля Ж/М “Радужний”. Військові зі зброєю та поліцейські поклали чоловіка обличчям до землі та вдягли на нього кайданки. При спробі завантажити його в автівку, він чинив опір. А потім в ситуацію втрутилися люди.

Все це відбувалося на очах дружини та двох маленьких дітей.

За словами очевидців чоловіка кілька годин тримали в автівці та навіть зв’язали як злочинця.

Люди обурювалися та вимагали відпустити, а ще не розуміли, чому чоловіка тримають в кайданках, якщо він не вчинив правопорушення чи злочин. Надати якісь документи про затримання вони не змогли. Але пояснили, що таким чином проводять мобілізацію.

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Представники ТЦК та СП не мають повноважень затримувати людей. Але це можуть зробити поліцейські.

Поради правозахисників: як себе убезпечити

Як пояснюють адвокати, при затриманні людини силою на вулиці, треба залучати свідків, які зроблять фото/відео/аудіо фіксацію. Саме це буде потім доказовою базою можливого незаконного затримання.

Якщо мова йде про мобілізацію, то затримати можуть у тому випадку, якщо військовозобов’язаний ігнорував повістки та не з’являвся в ТЦК. Але такі матеріали знаходяться у дільничих, а поліцейський наряд навряд чи може їх надати.

Також правозахисники радять при затриманні вимагати скласти протокол, який буде потрібен для оскарження в майбутньому.

За перевищення службових повноважень представники ТЦК та поліції можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності за ст. 365 ККУ – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.