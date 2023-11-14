В Одесі ТЦК “упакували” чоловіка як злочинця: за нього заступилися містяни

Сьогодні в Одесі представники ТЦК та поліції затримали чоловіка серед вулиці та закинули його до автівки. Але мешканці будинку, де це все відбувалося, заступилися за чоловіка та не дали покинути місце події.
Відео затримання та подальший розвиток подій протягом дня публікували одеські телеграм-канали.
За інформацією з чатів, затримали чоловіка сьогодні біля Ж/М “Радужний”. Військові зі зброєю та поліцейські поклали чоловіка обличчям до землі та вдягли на нього кайданки. При спробі завантажити його в автівку, він чинив опір. А потім в ситуацію втрутилися люди.
Все це відбувалося на очах дружини та двох маленьких дітей.
За словами очевидців чоловіка кілька годин тримали в автівці та навіть зв’язали як злочинця.
Люди обурювалися та вимагали відпустити, а ще не розуміли, чому чоловіка тримають в кайданках, якщо він не вчинив правопорушення чи злочин. Надати якісь документи про затримання вони не змогли. Але пояснили, що таким чином проводять мобілізацію.
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Представники ТЦК та СП не мають повноважень затримувати людей. Але це можуть зробити поліцейські.
Поради правозахисників: як себе убезпечити
Як пояснюють адвокати, при затриманні людини силою на вулиці, треба залучати свідків, які зроблять фото/відео/аудіо фіксацію. Саме це буде потім доказовою базою можливого незаконного затримання.
Якщо мова йде про мобілізацію, то затримати можуть у тому випадку, якщо військовозобов’язаний ігнорував повістки та не з’являвся в ТЦК. Але такі матеріали знаходяться у дільничих, а поліцейський наряд навряд чи може їх надати.
Також правозахисники радять при затриманні вимагати скласти протокол, який буде потрібен для оскарження в майбутньому.
За перевищення службових повноважень представники ТЦК та поліції можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності за ст. 365 ККУ – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.