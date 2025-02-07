Нагадаємо, вночі з 26 на 27 листопада через шквальний вітер було пошкоджено частину труби на котельні «Північна-2», розташованій у Пересипському районі Одеси. Котельня обслуговує 10 дитячих садочків, 9 шкіл і 6 закладів медицини. Загалом, котельня надає тепло 120 000 одеситів.

У ЮНІСЕФ зазначили, що підтримка цього проєкту є частиною ширшої ініціативи із забезпечення теплом українських родин у зимовий період. Організація спрямовує ресурси на відновлення життєво необхідної інфраструктури, включаючи системи електропостачання, водопостачання та санітарії, особливо у регіонах, які зазнали значних руйнувань.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов подякував ЮНІСЕФ за допомогу та підкреслив важливість міжнародної підтримки у відновленні критично важливих об’єктів. За його словами, спільна робота з міжнародними організаціями дозволяє місту оперативно реагувати на виклики та створювати комфортні умови для мешканців.

Наразі тривають роботи з відновлення самої будівлі котельні, але це не впливає на подачу тепла в домівки одеситів.

Раніше ми повідомляли, що стометрова труба впала не тільки через потужний вітер, а й через неякісне виконання робіт під час її будівництва.