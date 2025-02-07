Напомним, ночью с 26 на 27 ноября из-за шквального ветра была повреждена часть трубы на котельной «Северная-2», расположенной в Пересыпском районе Одессы. Котельная обслуживает 10 детских садов, 9 школ и 6 учреждений медицины. В общем, котельная предоставляет тепло 120 000 одесситов.

В ЮНИСЕФ отметили, что поддержка этого проекта является частью более широкой инициативы по обеспечению теплом украинских семей в зимний период. Организация направляет ресурсы на восстановление жизненно необходимой инфраструктуры, включая системы электроснабжения, водоснабжения и санитарии, особенно в регионах, которые подверглись значительным разрушениям.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов поблагодарил ЮНИСЕФ за помощь и подчеркнул важность международной поддержки в восстановлении критически важных объектов. По его словам, совместная работа с международными организациями позволяет городу оперативно реагировать на вызовы и создавать комфортные условия для жителей.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению самого здания котельной, но это не влияет на подачу тепла в дома одесситов.Ранее мы сообщали, что стометровая труба упала не только из-за мощного ветра, но и из-за некачественного выполнения работ во время ее строительства.