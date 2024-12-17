В Одесі відремонтували важливе перехрестя (фото)

В Одесі відремонтували важливий транспортний вузол – перехрестя вулиць Долинської та 7-ї Пересипської.
Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради.
Також було здійснено ямковий ремонт на вулиці Долинській.
Це результат співпраці міськради з «Адміністрацією морських портів України» та портовими операторами.
Зазначається, що бізнес підтримує місто у цей тяжкий час. Портові оператори на ремонт виділили 1 млн грн.
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А виконання робіт взяло на себе Управління шляхового господарства Одеської міської ради. Ділянку очистили від бруду, уклали нове дорожнє покриття, встановлені нові каналізаційні люки тощо.