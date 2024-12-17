Новини Одеси та Одеської області

В Одесі відремонтували важливе перехрестя (фото)

В Одесі відремонтували важливе перехрестя (фото)

В Одесі відремонтували важливий транспортний вузол – перехрестя вулиць Долинської та 7-ї Пересипської.

Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради.

Також було здійснено ямковий ремонт на вулиці Долинській.

перехрестя вулиць Долинської та 7-ї Пересипської

Це результат співпраці міськради з «Адміністрацією морських портів України» та портовими операторами.

Зазначається, що бізнес підтримує місто у цей тяжкий час. Портові оператори на ремонт виділили 1 млн грн.

Читайте також: В Одесі почнуть зносити нахалбуди – перший список уже сформований

А виконання робіт взяло на себе Управління шляхового господарства Одеської міської ради. Ділянку очистили від бруду, уклали нове дорожнє покриття, встановлені нові каналізаційні люки тощо.

перехрестя вулиць Долинської та 7-ї Пересипської

перехрестя вулиць Долинської та 7-ї Пересипської

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk