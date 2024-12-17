Новости Одессы и Одесской области

В Одессе отремонтировали важный перекресток (фото)

В Одессе отремонтировали важный перекресток (фото)

В Одессе отремонтировали важный транспортный узел — перекресток улиц Долинской и 7-й Пересыпской.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Также был произведен ямочный ремонт на улице Долинской.

ремонт перекрестка улиц Долинской и 7-й Пересыпской

Это результат сотрудничества горсовета с «Администрацией морских портов Украины» и портовыми операторами.

Отмечается, что бизнес поддерживает город в это тяжелое время. Портовые операторы на ремонт выделили 1 млн. грн.

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А выполнение работ взяло на себя Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета. Участок очистили от грязи, уложили новое дорожное покрытие, установлены новые канализационные люки и т.п.

ремонт перекрестка улиц Долинской и 7-й Пересыпской

ремонт перекрестка улиц Долинской и 7-й Пересыпской

 

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