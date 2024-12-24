В Одесі відновлюють житловий будинок, який тричі постраждав від обстрілів (відео, фото)

В Одесі розпочалися відновлювальні роботи у багатоквартирному житловому будинку на проспекті Шевченка, який тричі отримав пошкодження внаслідок збройної агресії росіян.
Про це повідомляє прес-служба мерії міста.
Замовником робіт виступив департамент міського господарства Одеської міської ради. На об’єкті вже завершилися роботи із заміни покрівлі. Наразі тривають роботи з відновлення фасадної частини та зміцнення гідроізоляції фундаменту.
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За словами заступника директора департаменту міського господарства Артема Захарова, підрядник, згідно з тендерною документацією, має посилити зовнішні стіни та внутрішні перегородки, замінити покрівлю, встановити вікна та двері, відремонтувати балкони та облаштувати прибудинкову територію.
Нагадаємо, 14 грудня, ворог атакував Одесу балістикою.
Раніше, 13 грудня, країна-агресор Росія вкотре масовано атакувала енергооб’єкти України. На Одещині внаслідок атаки було пошкоджено ангар транспортної компанії та вантажні автомобілі.