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В Одесі відновлюють житловий будинок, який тричі постраждав від обстрілів (відео, фото)

В Одесі відновлюють житловий будинок, який тричі постраждав від обстрілів (відео, фото)

В Одесі розпочалися відновлювальні роботи у багатоквартирному житловому будинку на проспекті Шевченка, який тричі отримав пошкодження внаслідок збройної агресії росіян.

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Про це повідомляє прес-служба мерії міста.

Замовником робіт виступив департамент міського господарства Одеської міської ради. На об’єкті вже завершилися роботи із заміни покрівлі. Наразі тривають роботи з відновлення фасадної частини та зміцнення гідроізоляції фундаменту.

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За словами заступника директора департаменту міського господарства Артема Захарова, підрядник, згідно з тендерною документацією, має посилити зовнішні стіни та внутрішні перегородки, замінити покрівлю, встановити вікна та двері, відремонтувати балкони та облаштувати прибудинкову територію.

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Нагадаємо, 14 грудня, ворог атакував Одесу балістикою.

Раніше, 13 грудня, країна-агресор Росія вкотре масовано атакувала енергооб’єкти України. На Одещині внаслідок атаки було пошкоджено ангар транспортної компанії та вантажні автомобілі.

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