Росія почала масовий рекетний обстріл: в Одесі вибухи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Як повідомляють моніторингові телеграм-канали, пуски «Калібрів» по Україні здійснено з акваторії Чорного моря. Перші ракети зафіксовано в повітряному просторі України о 7:18.

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» повідомляє, що на півдні зафіксовано проліт «Калібрів» упереміш із ракетами Х-101.

«Калібри можуть бути касетними, тому бути в безпечних місцях під час обстрілу потрібно!» – йдеться в повідомленні.

Наразі продовжують залітати нові крилаті ракети через Бериславський район Херсонської області, летять великою змійкою, курс продовжують північно-західний.

За даними ВМС України, зараз у Чорному морі перебувають 3 кораблі з 24 «Калібрами» на борту.

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В Одеському регіоні вже лунають вибухи, працює ППО.

Телеграм-канал «Миколаївський Ванек» попереджає, що приблизно 3 ракети з півночі Одеської області прямують у бік Усатового/Одеси.

Моніторингові канали пишуть про загрозу енергетичній інфраструктурі. У деяких регіонах на півдні почалися превентивні відключення світла.

Обов’язково зробіть запаси води, зарядіть гаджети, павербанки!

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Олена Буйневич – керівниця Департаменту освіти і науки Одеської міськради нагадує батькам школярів, що уроки мають починатися після відбою:

«Перша зміна дистанційно, якщо школа включає очне в разі відбою – буде час дійти до неї. Якщо вже вийшли і прийшли до школи чи садочка – приймуть. Будь ласка, повідомте вихователів, чи приведете дитину після відбою, щоб розрахували їжу».