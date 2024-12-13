Росія почала масовий рекетний обстріл: в Одесі вибухи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Ранок п’ятниці, 13 грудня, почався з ракетної атаки. Тривогу оголошено в багатьох областях України. Були пуски зі стратегічних бомбардувальників, у повітрі перебуває носій «Кинджалів» МіГ-31к.
Як повідомляють моніторингові телеграм-канали, пуски «Калібрів» по Україні здійснено з акваторії Чорного моря. Перші ракети зафіксовано в повітряному просторі України о 7:18.
Телеграм-канал «Николаевский Ванек» повідомляє, що на півдні зафіксовано проліт «Калібрів» упереміш із ракетами Х-101.
«Калібри можуть бути касетними, тому бути в безпечних місцях під час обстрілу потрібно!» – йдеться в повідомленні.
Наразі продовжують залітати нові крилаті ракети через Бериславський район Херсонської області, летять великою змійкою, курс продовжують північно-західний.
За даними ВМС України, зараз у Чорному морі перебувають 3 кораблі з 24 «Калібрами» на борту.
Оновлено
В Одеському регіоні вже лунають вибухи, працює ППО.
Телеграм-канал «Миколаївський Ванек» попереджає, що приблизно 3 ракети з півночі Одеської області прямують у бік Усатового/Одеси.
Моніторингові канали пишуть про загрозу енергетичній інфраструктурі. У деяких регіонах на півдні почалися превентивні відключення світла.
Обов’язково зробіть запаси води, зарядіть гаджети, павербанки!
Оновлено
Олена Буйневич – керівниця Департаменту освіти і науки Одеської міськради нагадує батькам школярів, що уроки мають починатися після відбою:
«Перша зміна дистанційно, якщо школа включає очне в разі відбою – буде час дійти до неї. Якщо вже вийшли і прийшли до школи чи садочка – приймуть. Будь ласка, повідомте вихователів, чи приведете дитину після відбою, щоб розрахували їжу».