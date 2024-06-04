В Одесі відновили старовинний будинок, зруйнований російською ракетою в ніч на 23 липня

В Одесі відновили старовинний будинок, зруйнований російською ракетою в ніч на 23 липня

В Одесі за кошти благодійників відновлено житловий будинок на вул. Преображенській, який було пошкоджено в ніч на 23 липня 2023 року під час ракетного обстрілу.

У будівлі XIX століття було зруйновано стіни і перекриття верхнього поверху, покрівлю, вікна та двері, повідомили в мерії Одеси.

будинок на Преображенській

У перші дні після потужного обстрілу допомогу Одесі запропонував БФ «Леруа Мерлен Солідарність».

Уже за два тижні на місці трагедії відбулася виїзна робоча нарада мера Одеси Геннадія Труханова і представників фонду, і після проведення технічної експертизи почалися роботи з відновлення будівлі. Водночас частина жителів залишалася в будинку, і роботи велися послідовно.

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будинок на Преображенській

Фондом було забезпечено проведення таких робіт:

  • демонтаж зруйнованих конструкцій,
  • розбирання зруйнованого даху та пошкоджених несучих конструкцій,
  • зведення нових несучих конструкцій третього поверху,
  • повна заміна перекриття та даху.

будинок на Преображенській

Загалом фонд витратив на будівельні матеріали та ремонтні роботи 3,54 млн грн.

будинок на Преображенській

«З цього проєкту почалася системна допомога фонду Одесі. Від імені міської влади хочу подякувати «Леруа Мерлен Солідарність» за допомогу, якість, швидкість, людяність. Результат ми бачимо: понад 50 одеситів знову живуть у своїх будинках, без страху за свою безпеку. Це велика справа”, – зазначив перший заступник Одеського міського голови Олександр Філатов.

За даними Одеської міськради, внаслідок ракетної атаки 23 липня постраждали понад 61 будинок, у тому числі 29 пам’яток архітектури та щонайменш 11 освітніх закладів (4 школи, 2 дитячі садки та 2 заклади позашкільної освіти).

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