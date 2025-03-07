Про це повідомили в Одеській міськраді.
Капітальний ремонт укриття в одеському дитячому садку №241 обійшовся місту в 4,9 млн грн. Приміщення розраховане на 200 місць і після ремонту повністю відповідає сучасним вимогам безпеки.
В укритті створено всі необхідні умови для комфортного перебування дітей: є світло, вода, тепло, аварійне освітлення, санвузли, бойлери, вентиляційна система і пожежна сигналізація.
Для дітей з інвалідністю встановлено вертикальний підйомник і спеціально обладнаний санвузол, а також розміщено інформаційні таблички зі шрифтом Брайля.
Коштом міського бюджету та благодійної організації придбано меблі, іграшки, мультимедійне обладнання, електрогенератор і дезінфікуючі засоби.
Нагадаємо, в Одеській міськлікарні №11 за 40 млн грн проведуть капітальний ремонт бомбосховища. Проєкт передбачає облаштування операційної, модернізацію систем захисту і створення комфортних умов для пацієнтів.
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