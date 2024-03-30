Чи є життя без світла: як працюватиме критична інфраструктура Одеси в разі блекаутів

Сумні наслідки

Унаслідок рашистських атак 22 і 25 березня в Одеській області було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Енергетикам у короткі терміни вдалося відновити електропостачання критичної інфраструктури: водопостачання, водовідведення, котельні в Пересипському районі та ТЕЦ. Але сто тисяч абонентів в області залишалися без електрики. Проводилися ремонтні роботи. А в місті та області — були введені екстрені відключення світла.

Поки ситуацію не стабілізували, в Одесі через пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання вмикали на 2-3 години.

Кіпер також розповів, що поки що не будуть достроково завершувати опалювальний сезон, оскільки люди, найімовірніше, за відсутності опалення вмикатимуть електроприлади для обігріву, що, відповідно, збільшить навантаження на енергосистему.

Життя не зупиняється

Водночас до можливих блекаутів Одеса якоюсь мірою встигла підготуватися.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Левона Нікогосяна, черговий блекаут — не перешкода для якісної роботи медичних установ. Сьогодні всі вони забезпечені генераторами. І тому міські поліклініки, центри медико-санітарної допомоги, стаціонари продовжують працювати навіть в умовах екстрених відключень електрики. Пацієнти забезпечені необхідною медичною допомогою в повному обсязі.

І справді, хворі, які проходять лікування в кардіології міської клінічної лікарні №1, отримують усі необхідні процедури та проходять ультразвукові дослідження.

У «Центрі первинної медико-санітарної допомоги №3» нас запевнили, що придбали генератор. Тож прийом пацієнтів відбувається у встановленому порядку. Але, якщо немає інтернету, отримати електронний рецепт неможливо, проте його випишуть, щойно мережа відновиться.

Судячи з усього, проблем з інтернетом не вдалося уникнути і районним відділенням обслуговування громадян Пенсійного фонду України в Одеській області. Хоча всі вони при екстрених відключеннях світла працюють у штатному режимі. Ми обдзвонили сервісні центри, і на запитання, чи можна прийти на прийом до фахівця, не побоюючись, що програми «зависнуть», ствердну відповідь отримали у відділеннях, розташованих на проспекті Добровольського, 125 і на вулиці Косовській, 2д. У сервісному центрі на Прохорівській, 3 нам відповіли, що програма «лягла», вибачилися і запропонували зателефонувати пізніше. У відділенні на Рішельєвській, 60 фахівець пояснила, що повної впевненості в безперебійній роботі інтернету в неї немає. Тобто — плануючи вирушити до відділення Пенсійного фонду, має сенс зателефонувати і дізнатися, чи є доступ до необхідних програм.

У звичайному режимі в усіх районах міста працюють Центри надання адміністративних послуг. Додзвонитися туди непросто. Але після пропущеного дзвінка нашого кореспондента співробітник ЦНАПу передзвонила, запросила записатися на прийом і запевнила, що необхідна електронна база даних цілком доступна.

Як вести дитину в садок?

Більшість школярів зараз на канікулах. А дитячі садочки, за словами директорки муніципального департаменту освіти і науки Олени Буйневич, якщо вони забезпечені електроенергією, працюють у звичайному режимі. Про це батькам мають повідомити вихователі.

На жаль, генератори на сьогодні є не у всіх дитсадках. Але навіть якщо світла немає — дітей мають приймати в чергові групи. Щоправда, без електрики приготувати їжу малечі практично неможливо. Тож якщо є нагальна потреба привести дитину до дитячого садка, директор департаменту рекомендує нагодувати її вдома.

Де знайти світло?

В Одесі та області працюють «Пункти незламності». 399 уже розгорнули, і ще 413 готові відкрити за потреби. Усі охочі можуть скористатися ними. Адреси та графік роботи пунктів можна знайти на сайті міста, а також у «Дії».