У Южному заборонили відвідувати пляжі до кінця літа: названо причину

У місті Южному Одеської області заборонено відвідувати місцеві пляжі цього року через мінну небезпеку.
Відповідне оголошення було оприлюднено на сайті Южненської міської ради 31 травня 2024 року.
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«Відповідно до рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на території Южненської міської територіальної громади протягом купального сезону 2024 року заборонено відвідування місць масового відпочинку на водних об’єктах», – йдеться у тексті оголошення.
Також повідомляється, що заборона запроваджена у зв’язку з високим ризиком мінної небезпеки.
«Просимо бути обережними та уникати відвідування небезпечних зон!», – закликають у Южненській міськраді.
Як повідомлялося раніше, В Одесі, незважаючи на постійні обстріли, все ж таки готуються до майбутнього курортного сезону і планують відкрити пляжі. Як розповів директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга, до такого кроку готові близько 45 підприємців, які їх орендують.