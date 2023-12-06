Новини Одеси та Одеської області

В Одесі відкрилася резиденція святого Миколая (фото)

В Одесі відкрилася резиденція святого Миколая (фото)

Маленькі одесити від сьогодні, 6 грудня, зможуть відвідати резиденцію святого Миколая в Одесі. Там маленькі мрійники можуть до кінця грудня залишати свої листи з побажаннями.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

У повідомленні йдеться, що резиденцію святого Миколая відкрили у палаці дитячої та юнацької творчості «Біла акація» (вул. Космонавта Комарова, 8).

резиденція

Сьогодні, на відкриття резиденції, провели святковий захід для дітей загиблих Героїв – захисників та захисниць України «На гостини до Миколая».

Читайте також: Як пройдуть новорічні свята в одеських навчальних закладах

Усі маленькі відвідувачі мали можливість написати листа святому Миколаю на кольорових літаках та відправити мрії у політ.

резиденція
резиденція

Також кожна дитина за традицією отримала солодощі у подарунок.

резиденція

Як повідомляють у міськраді, залишити свої листи з побажаннями у резиденції святого Миколая діти зможуть протягом усього грудня.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати