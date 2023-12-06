В Одесі відкрилася резиденція святого Миколая (фото)

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

У повідомленні йдеться, що резиденцію святого Миколая відкрили у палаці дитячої та юнацької творчості «Біла акація» (вул. Космонавта Комарова, 8).

Сьогодні, на відкриття резиденції, провели святковий захід для дітей загиблих Героїв – захисників та захисниць України «На гостини до Миколая».

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Усі маленькі відвідувачі мали можливість написати листа святому Миколаю на кольорових літаках та відправити мрії у політ.

Також кожна дитина за традицією отримала солодощі у подарунок.

Як повідомляють у міськраді, залишити свої листи з побажаннями у резиденції святого Миколая діти зможуть протягом усього грудня.