В Одесі відкрилася резиденція святого Миколая (фото)

Маленькі одесити від сьогодні, 6 грудня, зможуть відвідати резиденцію святого Миколая в Одесі. Там маленькі мрійники можуть до кінця грудня залишати свої листи з побажаннями.
Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.
У повідомленні йдеться, що резиденцію святого Миколая відкрили у палаці дитячої та юнацької творчості «Біла акація» (вул. Космонавта Комарова, 8).
Сьогодні, на відкриття резиденції, провели святковий захід для дітей загиблих Героїв – захисників та захисниць України «На гостини до Миколая».
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Усі маленькі відвідувачі мали можливість написати листа святому Миколаю на кольорових літаках та відправити мрії у політ.
Також кожна дитина за традицією отримала солодощі у подарунок.
Як повідомляють у міськраді, залишити свої листи з побажаннями у резиденції святого Миколая діти зможуть протягом усього грудня.