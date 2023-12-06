В Одессе открылась резиденция святого Николая (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

В сообщении говорится, что резиденцию святого Николая открыли во дворце детского и юношеского творчества «Белая акация» (ул. Космонавта Комарова, 8).

Сегодня, на открытие резиденции, провели праздничное мероприятие для детей погибших Героев – защитников и защитниц Украины «В гости к Николаю».

Все маленькие посетители могли написать письмо святому Николаю на цветных самолетах и ​​отправить мечты в полет.

Также каждый ребенок по традиции получил сладости в подарок.

Как сообщают в горсовете, оставить свои письма с пожеланиями в резиденции святого Николая дети смогут в течение всего декабря.