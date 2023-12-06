В Одессе открылась резиденция святого Николая (фото)

Маленькие одесситы с сегодняшнего дня, 6 декабря, смогут посетить резиденцию святого Николая в Одессе. Там маленькие мечтатели могут до конца декабря оставлять свои письма с пожеланиями.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
В сообщении говорится, что резиденцию святого Николая открыли во дворце детского и юношеского творчества «Белая акация» (ул. Космонавта Комарова, 8).
Сегодня, на открытие резиденции, провели праздничное мероприятие для детей погибших Героев – защитников и защитниц Украины «В гости к Николаю».
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Все маленькие посетители могли написать письмо святому Николаю на цветных самолетах и отправить мечты в полет.
Также каждый ребенок по традиции получил сладости в подарок.
Как сообщают в горсовете, оставить свои письма с пожеланиями в резиденции святого Николая дети смогут в течение всего декабря.