В Одесі відкрилася особлива перукарня: там немає цін, зате допомагають людям

Перукарню відкрили з ініціативи благодійного фонду “Пліч-о-пліч” під керівництвом Олега Михайлика, повідомляє видання УСІ.

За словами глави БФ “Пліч-о-пліч” Олега Михайлика, ідею цирульні запозичили в американської організації Dignity’s centre, яка підтримує подібні центри на Кіпрі в таборі біженців і в Кишиневі для українських біженців.

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Послуги надають у приміщенні колишнього кафе “Че Гевара”, а як оплату тут приймають благодійні внески. Персонал цирульні складається з переселенців, тому більша частина донатів іде на їхню підтримку. А решту грошей спрямовують на допомогу ЗСУ.

“Ми намагаємося таким чином закривати якісь соціальні питання, на кшталт купівлі теплих речей, шкарпеток і засобів гігієни”, – каже голова фонду.

Красиві зачіски в соціальній перукарні робить переселенка з Донецької області Наталя, якій довелося виїхати з Бахмутського району. За фахом вона вихователь, але поки що з цим не складається. Тому вирішила закінчити курси перукарів.

Масаж дорослим і дітям робить переселенка Олена – медик із 29-річним досвідом. Для цього в центрі працює медичний кабінет.

За словами жінок, послугами здебільшого користуються теж люди, які переїхали до Одеси із зон бойових дій.

“Розуміємо, що це не все, що ми можемо, і вирішили надавати таку можливість, коли переселенці надають послуги для переселенців. Таким чином ми вирішили, що нам потрібна соціальна перукарня, нам потрібен медичний кабінет, ремонт одягу, і в майбутньому плануємо запустити ще пекарню, і соціальний кінозал”, – каже голова фонду “Пліч-о-пліч” Олег Михайлик.