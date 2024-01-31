В Одессе открылась особая парикмахерская: там нет цен, зато помогают людям

Парикмахерская открылась по инициативе благотворительного фонда «Бок о бок» под руководством Олега Михайлика, сообщает издание УСИ.

По словам главы БФ «Бок о бок» Олега Михайлика, идея цирюльни была позаимствована у американской организации Dignity’s centre, которая поддерживает подобные центры на Кипре в лагере беженцев и в Кишиневе для украинских беженцев.

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Услуги предоставляют в помещении бывшего кафе «Че Гевара», а в качестве оплаты здесь принимают благотворительные взносы. Персонал цирюльни состоит из переселенцев, поэтому большая часть донатов идет на их поддержку. А остальные деньги направляют на помощь ВСУ.

«Мы стараемся таким образом закрывать какие-то социальные вопросы, вроде покупки теплых вещей, носков и средств гигиены», — говорит глава фонда.

Красивые прически в социальной парикмахерской делает переселенка из Донецкой области Наталья, которой пришлось уехать из Бахмутского района. По специальности она воспитатель, но пока с этим не складывается. Поэтому решила закончить курсы парикмахеров.

Массаж взрослым и детям делает переселенка Елена — медик с 29-летним опытом. Для этого в центре работает медицинский кабинет.

по словам женщин, услугами в основном пользуются тоже люди, переехавшие в Одессу из зон боевых действий.

«Понимаем, что это не все, что мы можем, и решили предоставлять такую возможность, когда переселенцы предоставляют услуги для переселенцев. Таким образом мы решили, что нам нужна социальная парикмахерская, нам нужен медицинский кабинет, ремонт одежды, и в будущем планируем запустить еще пекарню, и социальный кинозал», — говорит глава фонда «Бок о бок» Олег Михайлик.