В Одесі виділили 35 мільйонів на ремонт постраждалого від обстрілу ліцею

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

Під час засідання виконавчого комітету Одеської міської ради одноголосно ухвалено рішення про передачу проєктної документації капітального ремонту Михайлівського ліцею, розташованого на пл. Михайлівській, 10.

Зовні будівля ліцею постраждала не сильно – ударною хвилею було пошкоджено всі вікна. Однак, за словами одеського міського голови, департамент освіти і науки провів експертизу, під час якої з’ясувалося, що вибухом значно порушено технічні характеристики споруди. Вона потребує термінового ремонту конструкцій, зміцнення фундаменту тощо.

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З огляду на ці обставини було ухвалено рішення, що капремонтом займеться профільне міське Управління капбудівництва, а не Департамент освіти і науки, як планувалося раніше.

“На чергову сесію вносимо зміни до бюджету, якими, зокрема, виділяємо 35 мільйонів гривень, щоб якнайшвидше виконати відновлювальні роботи. Так ми зможемо дати можливість нашим дітям відвідувати школу в новому навчальному році”, – зазначив Геннадій Труханов.

Нагадаємо, вранці 29 грудня 2023 року російські війська під час масованої атаки випустили в бік України понад 120 ракет. В Одесі найбільше постраждала житлова висотка в ЖК “Люксембург” на вулиці Середній: ракета повністю зруйнувала 4-й поверх, також було частково зруйновано ще кілька поверхів. Загинули 3 людини.