В Одессе выделили 35 миллионов на ремонт пострадавшего от обстрела лицея

В Одессе выделят из городского бюджета 35 миллионов на срочный ремонт Михайловского лицея, пострадавшего в результате атаки на город 29 декабря 2023 года. Учебное заведение планируется восстановить до начала учебного года.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
Во время заседания исполнительного комитета Одесского городского совета единогласно принято решение о передаче проектной документации капитального ремонта Михайловского лицея, расположенного на пл. Михайловской, 10.
Внешне здание лицея пострадало не сильно — ударной волной были повреждены все окна. Однако, по словам одесского городского головы, департамент образования и науки провел экспертизу, во время которой выяснилось, что взрывом значительно нарушены технические характеристики сооружения. Оно требует срочного ремонта конструкций, укрепления фундамента и тому подобное.
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Учитывая эти обстоятельства было принято решение, что капремонтом займется профильное городское Управление капстроительства, а не Департамент образования и науки, как планировалось ранее.
«На очередную сессию вносим изменения в бюджет, которыми, в частности, выделяем 35 миллионов гривен, чтобы как можно быстрее выполнить восстановительные работы. Так мы сможем дать возможность нашим детям посещать школу в новом учебном году», — отметил Геннадий Труханов.
Напомним, утром 29 декабря 2023 года российские войска в ходе массированной атаки выпустили в сторону Украины более 120 ракет. В Одессе наиболее пострадала жилая высотка в ЖК «Люксембург» на улице Средней: ракета полностью разрушила 4-й этаж, также были частично разрушены еще несколько этажей. Погибли 3 человека.