В Одесі попрощалися з молодим прикордонником

Життя техніка-начальника відділення інженерного облаштування державного кордону відділу прикордонної служби Одеси молодшого сержанта Вадима Третьякова обірвалося 20 вересня 2024 року в бою за Україну, її свободу і незалежність.

Про це повідомили в Ренійській громаді.

В останню путь Героя провели 24 вересня в Одесі.

«Важко знайти слова розради, неможливо загоїти біль і гіркоту від втрати рідної, близької людини… У цю гірку мить поділяємо горе Вашої родини та разом із Вами схиляємо голову в глибокій скорботі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 вересня 2024 року внаслідок ворожого ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одеської області загинув командир корабля морської охорони, капітан третього рангу Володимир Ковальчук.

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