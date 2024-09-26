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В Одесі попрощалися з молодим прикордонником

В Одесі попрощалися з молодим прикордонником

Страшна війна без жалю забрала ще одне життя нашого захисника з Ренійської громади – прикордонника Вадима Третьякова. Герою назавжди залишиться 30 років.

Життя техніка-начальника відділення інженерного облаштування державного кордону відділу прикордонної служби Одеси молодшого сержанта Вадима Третьякова обірвалося 20 вересня 2024 року в бою за Україну, її свободу і незалежність.

Про це повідомили в Ренійській громаді.

Вадим Третьяков

В останню путь Героя провели 24 вересня в Одесі.

«Важко знайти слова розради, неможливо загоїти біль і гіркоту від втрати рідної, близької людини… У цю гірку мить поділяємо горе Вашої родини та разом із Вами схиляємо голову в глибокій скорботі», – йдеться в повідомленні.

Вадим Третьяков

Нагадаємо, 20 вересня 2024 року внаслідок ворожого ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одеської області загинув командир корабля морської охорони, капітан третього рангу Володимир Ковальчук.

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