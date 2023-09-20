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В Одесі троє дітей кілька діб блукали містом, а вночі спали у парку: подробиці

В Одесі троє дітей кілька діб блукали містом, а вночі спали у парку: подробиці

Сьогодні, 20 вересня, одеські патрульні звернули увагу на трьох дітей. Вони були без супроводу дорослих та були розгублені. Як з’ясувалося, діти блукали містом кілька діб.

Про це повідомили у Патрульній поліції Одеської області.

Під час патрулювання вулиці Балківської, увагу патрульних привернули троє дітей на одній з автозаправних станції. Діти були без нагляду дорослих, мали розгублений вигляд та були неохайно одягнуті.

Тому інспектори Павло Куліш та Марина Бондаренко вирішили перевірити чи все з ними гаразд.

Під час розмови з дітьми патрульні з’ясували, що пішли з дому кілька днів тому. І увесь цей час гуляли містом та ночували в парку.

Окрім того, поліцейські з’ясували, що дітлахи вже не вперше раз тікають з дому. Тому дітей доправили до найближчого відділення поліції.

Патрульні передали дітей ювенальній поліції та зв’язались з батьками, щоб сповістити про їх місце перебування.

Надалі з дітьми та батьками будуть працювати відповідні служби.

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