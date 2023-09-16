На Одещині 13-річна дівчинка втекла з дому до сусіднього села: причини

У Білгород-Дністровському районі Одещини розшукували юну “мандрівницю”, яка через образу на матір втекла з дому до сусіднього села за 15 кілометрів.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

У повідомленні йдеться, що до поліції звернулася 35-річна жителька одного з сіл Петропавлівської територіальної громади. Вона повідомила, що її донька пішла до школи, але до навчального закладу так і не дійшла. Мати шукала дитину самотужки, але зрозуміла, що власними силами знайти її не зможе.

Правоохоронці відразу почали шукати дівчинку на вулицях, у закинутих будівлях, серед кола друзів та знайомих.

За кілька годин жителька одного з сусідніх сіл впізнала дівчинку за орієнтуванням, розміщеним правоохоронцями в інтернет-мережі, і сповістила про це поліцію. Дівчинку знайшли за 15 кілометрів від дому та повернули батькам. Протиправних дій щодо неї ніхто не вчиняв.

Свій вчинок юна “мандрівниця” пояснила тим, що образилася на маму та вітчима. Від неї вимагали допомагати по господарству й наглядати за молодшими братами та сестрами. Вона вирішила піти з дому, але конкретного плану, що робити далі, не мала.

У сім’ї виховується семеро дітей віком від 6-ти до 15-ти років. Раніше сім’я не потрапляла у поле зору правоохоронців.

На матір дівчинки склали адміністративний протокол за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

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