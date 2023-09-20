Новости Одессы и Одесской области

В Одессе трое детей несколько суток бродили по городу, а ночью спали в парке: подробности

В Одессе трое детей несколько суток бродили по городу, а ночью спали в парке: подробности

Сегодня, 20 сентября, одесские патрульные обратили внимание на троих детей. Они были без сопровождения взрослых и были растеряны. Как выяснилось, дети бродили по городу несколько суток.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.

Во время патрулирования улицы Балковской внимание патрульных привлекли трое детей на одной из автозаправочных станций. Дети были без присмотра взрослых, выглядели растерянно и были неряшливо одеты.

Поэтому инспекторы Павел Кулиш и Марина Бондаренко решили проверить все ли с ними в порядке.

Во время разговора с детьми патрульные выяснили, что дети ушли из дома несколько дней назад. И все это время гуляли по городу и ночевали в парке.

Кроме того, полицейские выяснили, что дети уже не впервые убегают из дома. Поэтому их доставили в ближайшее отделение полиции.

Патрульные передали детей ювенальной полиции и связались с родителями, чтобы известить их местонахождение.

В дальнейшем с детьми и родителями будут работать соответствующие службы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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