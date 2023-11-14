Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ТЦК «упаковали» мужчину как преступника: за него вступились горожане

В Одессе ТЦК «упаковали» мужчину как преступника: за него вступились горожане

Сегодня в Одессе представители ТЦК и полиции задержали мужчину среди улицы и забросили его в машину. Но жители дома, где это все происходило, вступились за мужчину и не дали покинуть место события.

Видео задержания и дальнейшее развитие событий в течение дня публиковали одесские телеграммы-каналы.

По информации из чатов, задержали мужчину сегодня возле Ж/М «Радужный». Военные с оружием и полицейские положили мужчину лицом к земле и надели на него наручники. При попытке загрузить его в автомобиль, он сопротивлялся. А потом в ситуацию вмешались люди.

містяни

Все это происходило на глазах жены и двух маленьких детей.

дружина і дитина

По словам очевидцев, мужчину несколько часов держали в автомобиле и даже связали как преступника.

Люди возмущались и требовали отпустить, а еще не понимали, почему мужчину держат в наручниках, если он не совершил правонарушение или преступление. Предоставить какие-либо документы о задержании они не смогли. Но объяснили, что таким образом производят мобилизацию.

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Представители ТЦК и СП не имеют полномочий задерживать людей. Но это могут сделать полицейские.

Советы правозащитников: как себя обезопасить

Как объясняют адвокаты, при задержании человека силой на улице нужно привлекать свидетелей, которые сделают фото/видео/аудио фиксацию. Именно это станет потом доказательной базой возможного незаконного задержания.

Если речь идет о мобилизации, то могут быть задержаны в том случае, если военнообязанный игнорировал повестки и не появлялся в ТЦК. Но такие материалы находятся у участковых, а полицейский наряд вряд ли может предоставить их.

Также правозащитники советуют при задержании потребовать составить протокол, который потребуется для обжалования в будущем.

За превышение служебных полномочий представители ТЦК и полиции могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 365 УК Украины – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. Наказывается ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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