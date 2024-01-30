В Одесі та області оголошено штормове попередження: який прогноз синоптиків

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, туман збережеться вночі та вранці 31 січня.

Патрульна поліція Одеської області попереджає: туман на дорогах області та міста створює аварійну ситуацію.

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Водіїв закликають бути максимально уважними та обережними за кермом:

Увімкніть ближнє світло фар, неухильно дотримуйтесь швидкісного режиму, відмовтеся від ризикованих маневрів. Пішоходи, будьте особливо уважними та переходьте дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора або жест регулювальника. У темну пору доби на погано освітлених ділянках обов’язково використовуйте світлоповертальні елементи на одязі!

В Україну йде “весняне” тепло

На територію України зараз впливає антициклон, який забезпечить сонячну погоду до середини тижня. У четвер в Україну почнуть надходити атмосферні фронти з північного заходу разом з опадами, але температура поступово підвищуватиметься. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У найближчі кілька діб в Україні буде без опадів. 2 лютого місцями пройде невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем. Лише в південній частині вночі буде без опадів.