В Одесі та області оголошено штормове попередження: який прогноз синоптиків

Сьогодні, 30 січня, синоптики оголосили штормове попередження: Одесу та область огорнув сильний туман із видимістю 200-500 м. Це атмосферне явище створює надзвичайну небезпеку на дорогах.
Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, туман збережеться вночі та вранці 31 січня.
Патрульна поліція Одеської області попереджає: туман на дорогах області та міста створює аварійну ситуацію.
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Водіїв закликають бути максимально уважними та обережними за кермом:
Увімкніть ближнє світло фар, неухильно дотримуйтесь швидкісного режиму, відмовтеся від ризикованих маневрів. Пішоходи, будьте особливо уважними та переходьте дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора або жест регулювальника. У темну пору доби на погано освітлених ділянках обов’язково використовуйте світлоповертальні елементи на одязі!
В Україну йде “весняне” тепло
На територію України зараз впливає антициклон, який забезпечить сонячну погоду до середини тижня. У четвер в Україну почнуть надходити атмосферні фронти з північного заходу разом з опадами, але температура поступово підвищуватиметься. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
У найближчі кілька діб в Україні буде без опадів. 2 лютого місцями пройде невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем. Лише в південній частині вночі буде без опадів.