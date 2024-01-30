В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение: какой прогноз синоптиков

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, туман сохранится ночью и утром 31 января.

Патрульная полиция Одесской области предупреждает: туман на дорогах области и города создает аварийную ситуацию.

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Водителей призывают быть максимально внимательными и осторожными за рулем:

Включите ближний свет фар, неуклонно соблюдайте скоростной режим, откажитесь от рискованных маневров. Пешеходы, будьте особенно внимательными и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора или жест регулировщика. В темное время суток на плохо освещенных участках обязательно используйте световозвращающие элементы на одежде!

В Украину идет «весеннее» тепло

На территорию Украины сейчас влияет антициклон, который обеспечит солнечную погоду до середины недели. В четверг в Украину начнут поступать атмосферные фронты с северо-запада вместе с осадками, но температура будет постепенно повышаться. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В ближайшие несколько суток в Украине будет без осадков. 2 февраля местами пройдет небольшой мокрый снег, кое-где с дождем. Лишь в южной части ночью будет без осадков.

Температура ночью (в северо-восточных и восточных областях и днем) от 3° тепла до 3° мороза. Днем 0°…+6°, в южных, а 3 февраля и в западных областях воздух прогреется до +3°…+9°.

Об изменении погоды в начале февраля говорит и известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, со 2 февраля температура воздуха начнет расти, но в то же время станет больше осадков и усилится ветер.