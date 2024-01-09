В Одесі “закипіло” море: це красиво, але небезпечно

Чому над морем піднімається пара

На день раніше до Одеси прийшла справжня зимова погода. Температура повітря опустилася нижче за нуль, випав невеликий сніг.

Непогано прогріте на той момент море ще не встигло охолонути, температура води стала набагато вищою за температуру повітря, і різниця їх температур якраз викликала появу туману, так схожого на пару, яку ми спостерігаємо, коли кип’ятимо воду.

Щоправда, триває таке природне явище зазвичай не довго – до кількох годин. Потім море остигає, а повітря вдень, навпаки, прогрівається. І умови для “ширяння” моря зникають.

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Фото, відео – Ольга Богданова

“Кипляче” море може бути небезпечним

Подібне природне явище може становити небезпеку для судноплавства. Саме пара над морем стала причиною однієї з найбільших аварій корабля в одеських водах.

Вранці 13 січня 1972 року температура повітря в Одесі різко опустилася з +15 до -20°. Море від цього прогнозовано “закипіло”. Висота стіни із туману досягала місцями 50 метрів. Видимість стала нульовою. Але знайшлися судна, які ризикнули виходити з Одеського порту наосліп. Лоцман зважився вивести в море суховантажне судно “Моздок”.

Водночас у порт рухався болгарський танкер “Лом”, у якого зламався радар. Але це не зупинило капітана іноземного судна. Там знали про “Моздок” попереду, але збилися з курсу. У результаті суду зіткнулися. А танкер ще й вибухнув. Обидва судна затонули.

Загалом у тій катастрофі загинули 10 людей – один із радянського суховантажу та 9 членів екіпажу болгарського танкера, включаючи його капітана та його дружину.