В Одесі судитимуть здирників у “погонах”: як працювала схема

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та Держбюро розслідувань.

Прокурори обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо трьох оперуповноважених одного з райуправлінь одеської поліції та керівника поштового відділення за фактом корупції, перевищення службових повноважень, вимагання, незаконного позбавлення волі та крадіжки.

Слідством встановлено, що незаконну схему заробітку організували троє чинних та один колишній правоохоронець. До своєї справи правоохоронці залучили керівника одного з поштових відділень Одеси, який надавав інформацію з клієнтської бази.

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Так, без оформлення документів, вони затримували громадян при отриманні посилок із наркотиками у поштових відділеннях, а потім утримували в автомобілі. Щоб “відмазати” затриманих від кримінальної відповідальності, від них чи їхніх родичів вимагали гроші.

У деяких випадках жертвами фігурантів були люди, які отримували не наркотики, а звичайні електронні сигарети.

«Вирішення питання» коштувало до 10 тисяч доларів США, зазначили у ДБР.

Таким чином, правоохоронці отримали від 4 громадян майже 140 тисяч гривень.

Іноді спільники вели людину з посилкою до його будинку, де проводили незаконний обшук і, крім хабара, забирали знайдені гроші. Так, в одному з епізодів, окрім «відкупних» у 10 тисяч доларів США, вони викрали у чоловіка ще майже 100 тисяч доларів США.

Наслідком встановлено п’ять епізодів здирництва та крадіжки грошей у громадян.

Повідомляється, що з метою конспірації поліцейські пересувалися автомобілями з підвісними номерами, а злочинні кошти переказували на рахунок родички одного з них.

Слідство щодо ще одного учасника організованої групи – колишнього правоохоронця продовжується, його оголошено у міжнародний розшук.