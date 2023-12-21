В Одессе будут судить вымогателей в «погонах»: как работала схема

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и Госбюро расследований.

Прокуроры областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении трех оперуполномоченных одного из райуправлений одесской полиции и руководителя почтового отделения по факту коррупции, превышения служебных полномочий, вымогательства, незаконного лишения свободы и кражи.

Следствием установлено, что незаконную схему заработка организовали три действующих и один бывший правоохранитель. К своему «делу» стражи порядка привлекли руководителя одного из почтовых отделений Одессы, который предоставлял информацию из клиентской базы.

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Так, без оформления документов, они задерживали граждан при получении посылок с наркотиками в почтовых отделениях, а затем удерживали в автомобиле. Чтобы «отмазать» задержанных от уголовной ответственности, от них или их родственников требовали деньги.

В некоторых случаях жертвами фигурантов были люди, получавшие в посылках не наркотики, а обычные электронные сигареты.

«Решение вопроса» стоило до 10 тысяч долларов США, отметили в ДБР.

Таким образом правоохранители получили от 4 граждан почти 140 тысяч гривен.

Иногда сообщники вели человека с посылкой в его дом, где проводили незаконный обыск и кроме взятки забирали найденные деньги. Так, в одном из эпизодов, кроме «откупных» в 10 тысяч долларов США, они похитили у мужчины еще и почти 100 тысяч долларов США.

Следствием установлено пять эпизодов вымогательства и кражи денег у граждан.

Сообщается, что в целях конспирации полицейские передвигались на автомобилях с подвесными номерами, а преступные средства переводили на счет родственницы одного из них.

Следствие в отношении еще одного участника организованной группы – бывшего правоохранителя продолжается, он объявлен в международный розыск.