На окупованій частині Херсонщини росіяни застрелили дитину: подробиці

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

“На тимчасово окупованій території Каховського району Херсонщини військові армії Росії вбили неповнолітнього хлопця”, – йдеться у повідомленні.

Продовжуються слідчі дії щодо встановлення додаткових обставин події та осіб, причетних до злочину.

Розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, що пов’язано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Глава ОВА Олександр Прокудін розповів, що вбивство сталося 20 грудня.

“Страшна там ситуація… Убили учня 8 класу в одному із населених пунктів. Прямо на очах родини”, – зазначив він.

За його словами, хлопчик десь проходив і начебто щось фотографував, дитину схопили, привели додому та застрелили.

Глава області зазначив, що українська влада звертатиметься до всіх відповідних органів, щоб цей факт злочину зафіксувати.

Що відбувається на Херсонщині

На сьогоднішній день правобережжя Херсонської області надійно захищене, тому окупанти не мають шансів повернутися туди знову.

Про це розповіла керівник прес-центру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона запевнила, що фортифікація берегової лінії досить надійна та постійно вдосконалюється.

“Зрозуміло, що ми вважаємо за краще максимально убезпечити і громадянське населення, і свої позиції від ворога, але можемо зазначити, що географічно правий берег вищий за лівий, і спроб ворога проникнути на нього ми навіть не фіксуємо. Вони маневрують серед островів там, де можуть дозволити собі якісь пошуки та попадання на наші позиції, щоб проводити диверсійну розвідувальну діяльність. Але наближатися до правого берега та повернутися до Херсона у них шансів немає”, – наголосила Гуменюк.

Крім того, вона додала, що ворог не встигає змінювати позиції та зміцнюватися через активну роботу Сил оборони.

При цьому правий берег Дніпра Херсонської області рашисти обстрілюють фактично з усієї зброї, яку можуть застосувати.

Вночі 22 грудня Херсон та область зазнали потужних артилерійських обстрілів. Як повідомляють Сили оборони півдня, в обласному центрі зафіксовано 14 прильотів. Також були обстріляні Берислав, Тягинка та Антонівка.

У Тягинці загинула жінка, яка на момент атаки йшла вулицею, вона отримала не сумісні з життям травми.

На тимчасово окупованій частині Херсонської області російські загарбники проводять нічні обшуки та арешти. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

ГУР МОУ інформує, що параноя та страх російських загарбників на Херсонщині породжують чергові прояви терору проти місцевого населення. Ворог проводить зухвалі та жорстокі обшуки.

“Окупанти вриваються в будинки вночі і шукають докази проукраїнської позиції власників, перевертаючи все з ніг на голову. Брутальні заходи тиску не обмежуються нишпоренням – людей заарештовують і відвозять на допити в катівні”, – зазначили у розвідці.

Зазначається, що підставою для затримання може стати художня книга, написана українським автором, жовті та сині кольори побутових речей у будинку чи будь-яка дрібниця, яка у болючій уяві окупантів викликає підозри.

Водночас ГУР МОУ нагадує, що всі причетні до військових злочинів приречені на справедливу відплату.

“Кожен нелюд, хто завдав зло беззбройним цивільним в окупації, не уникне відповідальності”, – наголосили у розвідці.