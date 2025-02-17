За даними слідства, у 2023 році компанія експортувала продукцію через підконтрольні фірми на Близькому Сході. Спочатку товари відправляли іноземним посередникам, а потім вони переправляли їх до РФ. Серед отримувачів були підсанкційні російські підприємства, що постачають електрообладнання Міністерству оборони РФ.

До схеми були залучені комерційний директор компанії, керівники відділів, бухгалтер та інші співробітники. Під час обшуків вилучено документацію, мобільні телефони та комп’ютери, що підтверджують незаконну діяльність. Затриманим оголосили підозру у пособництві державі-агресору та участі в злочинній організації. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На цей момент усі фігуранти перебувають під вартою.

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