Згідно з розпорядженням міського голови Геннадія Труханова, рада складатиметься з понад 20 осіб. Частина учасників братиме участь на обов’язковій основі, а інші — за згодою. Серед запрошених є представниця уповноваженого із захисту державної мови в Одеській області Ярослава Вітко-Присяжнюк та начальник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк.

Очолить раду заступник міського голови Павло Вугельман. Секретарем призначено директора департаменту внутрішньої політики Олександра Жильцова. До складу також увійдуть керівники та спеціалісти департаментів міськради, зокрема представники Департаменту міського господарства, охорони здоров’я, міжнародного співробітництва, освіти, спорту та реклами. До засідань ради також залучатимуть представників місцевої влади та громадських організацій.

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