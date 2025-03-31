Согласно распоряжению городского головы Геннадия Труханова, совет будет состоять из более 20 человек. Часть участников будет участвовать на обязательной основе, а другие — по согласию. Среди приглашенных есть представительница уполномоченного по защите государственного языка в Одесской области Ярослава Витко-Присяжнюк и начальник Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

Возглавит совет заместитель городского головы Павел Вугельман. Секретарем назначен директор департамента внутренней политики Александр Жильцов. В состав также войдут руководители и специалисты департаментов горсовета, в частности представители Департамента городского хозяйства, здравоохранения, международного сотрудничества, образования, спорта и рекламы. К заседаниям совета также будут привлекать представителей местной власти и общественных организаций.Ранее мы сообщали, что горсовет Одессы рассмотрит на сессии вопрос выдачи 17 соток земли для ГБР