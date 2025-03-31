На засіданні постійної комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних прав пояснили, що мова не йде про забудову території, а лише про облаштування в’їзду до установи. Представники Департаменту архітектури та містобудування уточнили, що дозвіл на розробку проєкту землеустрою стосуватиметься чинного об’єкта нерухомості, який знаходиться в оперативному управлінні.

Члени комісії також зазначили, що площа ділянки тепер більша, ніж раніше виділена фіскальній службі. Це сталося через зміну її конфігурації. Питання про передачу землі планують розглянути під час найближчої сесії міської ради, яка відбудеться 16 квітня.

Одеський міський голова Геннадій Труханов підписав розпорядження про скликання сесії, підготовка до якої вже триває. Відбуваються засідання постійних комісій, які розглядають питання для внесення на порядок денний. Станом на 22 лютого дві комісії — з питань культури, туризму і міжнародних відносин та з питань регламенту, депутатської етики і запобігання корупції — не можуть ухвалювати рішення через недостатню кількість депутатів у складі.

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