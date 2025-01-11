Таку інформацію оприлюднило Державне агентство України з питань кіно на своїй офіційній платформі.

Драматична стрічка, режисером якої виступив болгарський митець Василь Барков, удостоїлась срібної нагороди на авторитетному кінофестивалі Hollywood Independent Filmmaker Awards and Festival у категорії драматичних повнометражних фільмів 2024 року, зазначається в офіційному повідомленні.

Агентство підкреслило, що створення фільму відбулося завдяки фінансовій підтримці Держкіно у співпраці з компанією Magic mount та Одеською кіностудією під керівництвом болгарського режисера Василя Баркова.

Драматична оповідь розгортається навколо долі болгарина Форі, якого життєві перипетії приводять до мальовничої дельти Дунаю. Через непередбачувані трагічні обставини головний герой потрапляє під варту в українському містечку Вилкове.

Проте саме в цьому унікальному поселенні липован протагоніст знаходить своє справжнє кохання, а неповторна краса та особлива духовна атмосфера “Української Венеції” допомагають йому усвідомити, що він нарешті віднайшов місце, якого шукав протягом усього життя.

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