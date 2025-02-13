У 2025 році переможцями конкурсу «Пара року» в Одеському зоопарку стали баран Бублик і кішка Масажик. Ця незвичайна пара привернула увагу своїми дружніми стосунками, які можна побачити лише в Одеському зоопарку.

Бублик вже ставав переможцем минулого року, але тоді його супутницею була вівця Білка. Чому цього разу баран обрав саме кішку Масажик, залишається невідомим.

Нагородження пари відбудеться 14 лютого о 12:00 біля сільського подвір’я зоопарку. Захід відкритий для всіх бажаючих.

Нагадаємо, До Дня святого Валентина Одеський зоопарк проводить традиційний конкурс – «Пара року». Одесити можуть обрати найромантичнішу пару тварин.Цей романтичний конкурс зоопарк проводить уже понад 10 років. Переможцями у 2024 році стала пара овець.