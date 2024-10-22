Новини Одеси та Одеської області

Убивство одеського бізнесмена виявилося фейковим (відео)

Убивство одеського бізнесмена виявилося фейковим (відео)

Правоохоронці інсценували вбивство 56-річного одеського бізнесмена Геннадія Бейбутяна. У результаті проведеної спецоперації було затримано організатора злочину.

Про це повідомили в поліції Одеської області обласній прокуратурі.

Одеські правоохоронці спланували і провели спецоперацію для документування злочину і затримання замовника вбивства одеського бізнесмена, голови одного з громадських формувань Геннадія Бейбутяна.

Нагадаємо, «труп» чоловіка з простреленою головою і спиною знайшли ввечері 18 жовтня на Старолюстдорфській дорозі, між Червоним Хутором і селищем Таїрове.

У поліції повідомили, що зробили фото і відео як доказ «виконаного» замовлення і віддали «виконавцю» злочину для передачі замовнику. Ним виявився 43-річний житель Львівської області.

Під час отримання «звіту» організатора затримали.

За вбивство одесита організатору мали заплатити 80 тисяч доларів, з яких 70 тисяч доларів він пообіцяв виконавцю.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного перебування під вартою.

У прокуратурі додали, що перевіряється причетність підозрюваного до організації посягань на життя інших українських діячів на замовлення спецслужб рф, а також інших злочинів.

За попередніми даними, у вересні 2024 року підозрюваний прибув до Одеси для виконання іншого завдання спецслужб рф – організації ліквідації відомого одеського громадського активіста за винагороду в 100 тис доларів США.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk