Убивство одеського бізнесмена виявилося фейковим (відео)

Про це повідомили в поліції Одеської області обласній прокуратурі.

Одеські правоохоронці спланували і провели спецоперацію для документування злочину і затримання замовника вбивства одеського бізнесмена, голови одного з громадських формувань Геннадія Бейбутяна.

Нагадаємо, «труп» чоловіка з простреленою головою і спиною знайшли ввечері 18 жовтня на Старолюстдорфській дорозі, між Червоним Хутором і селищем Таїрове.

У поліції повідомили, що зробили фото і відео як доказ «виконаного» замовлення і віддали «виконавцю» злочину для передачі замовнику. Ним виявився 43-річний житель Львівської області.

Під час отримання «звіту» організатора затримали.



За вбивство одесита організатору мали заплатити 80 тисяч доларів, з яких 70 тисяч доларів він пообіцяв виконавцю.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного перебування під вартою.

У прокуратурі додали, що перевіряється причетність підозрюваного до організації посягань на життя інших українських діячів на замовлення спецслужб рф, а також інших злочинів.

За попередніми даними, у вересні 2024 року підозрюваний прибув до Одеси для виконання іншого завдання спецслужб рф – організації ліквідації відомого одеського громадського активіста за винагороду в 100 тис доларів США.