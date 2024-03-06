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В Одесі сталася різанина на дитячому майданчику: постраждав перехожий

В Одесі сталася різанина на дитячому майданчику: постраждав перехожий

Увечері на Адміральському проспекті перехожий зробив зауваження групі підлітків на дитячому майданчику. Виникла сварка, під час якої один із хлопців дістав ніж і завдав їм ударів.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Про подію правоохоронці дізналися від очевидців. На місці поліцейські з’ясували, що одесит прогулювався із собакою і зробив зауваження компанії підлітків, які шуміли на дитячому майданчику. Одному з них це не сподобалося, між ним і чоловіком почалася сварка.

Під час бійки хлопець дістав ніж і завдав ним кілька ударів у груди опонента, після чого втік, а ніж викинув по дорозі.

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Потерпілого з трьома проникаючими колото-різаними ранами задньої та передньої поверхні грудної клітки госпіталізували. За словами медиків, зараз його життю нічого не загрожує.

Того ж вечора поліцейські знайшли викинутий ніж і направили на експертизу. А підлітку повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

“Згідно із санкцією ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, за цей злочин передбачено покарання від п’яти до восьми років ув’язнення. Хлопець уже досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність за цей злочин, тому відповідатиме за свої дії”, – повідомили в поліції.

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