В Одесі сталася різанина на дитячому майданчику: постраждав перехожий

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Про подію правоохоронці дізналися від очевидців. На місці поліцейські з’ясували, що одесит прогулювався із собакою і зробив зауваження компанії підлітків, які шуміли на дитячому майданчику. Одному з них це не сподобалося, між ним і чоловіком почалася сварка.

Під час бійки хлопець дістав ніж і завдав ним кілька ударів у груди опонента, після чого втік, а ніж викинув по дорозі.

Читайте також: В Одесі рятують 15-річну дівчинку, яку на переході збив тягач з автоцистерною

Потерпілого з трьома проникаючими колото-різаними ранами задньої та передньої поверхні грудної клітки госпіталізували. За словами медиків, зараз його життю нічого не загрожує.

Того ж вечора поліцейські знайшли викинутий ніж і направили на експертизу. А підлітку повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

“Згідно із санкцією ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, за цей злочин передбачено покарання від п’яти до восьми років ув’язнення. Хлопець уже досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність за цей злочин, тому відповідатиме за свої дії”, – повідомили в поліції.